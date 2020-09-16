Süper Loto sonuçları belli oldu, büyük ikramiye 19 milyonu aştı!

Zengin olma hayali kuranlar Süper Loto’da 19 milyonu aşan büyük ikramiyenin sahibi olmak için kuponlarını doldurdu. Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 15 Eylül tarihli çekiliş sonuçları belli oldu.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'da gecenin şanslı rakamları şu şekilde; 7-8-24-33-45-46

BÜYÜK ÖDÜL KATLANIYOR

Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı çekilişten önce açıklandı. Süper Loto'da büyük ödül miktarı devirlerle birlikte 19 milyon 985 bin 359 TL‘ye ulaştı.



SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.