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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Süper Loto’nun 45. çekilişi bu akşam canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirildi. Büyük ikramiyesi 36 milyondan fazla olan Süper Loto’da belirlenen şanslı numaralar şunlar oldu; 2-20-41-42-58-60

Güncellenme: 21:54, 12/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Altı bilenin çıkmadığı akşamda Süper Loto büyük ikramiyesi yine devretti. Çekilişte beş şanslı numarayı bilen 17 kişi ise toplam 19 bin 242 liranın sahibi oldu.

12 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto'nun 10 Kasım 2020 tarihli 44. çekiliş sonuçları şu şekilde; 2-20-41-42-58-60

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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