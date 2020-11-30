Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto'da haftalardır devam eden devir bu hafta da devam etti. Altı bilenin çıkmadığı akşamda beş bilen 7 kişi ise toplam 35 bin 287 liranın sahibi oldu.

60 rakam arasından belirlenen şanslı altı numarayı doğru tahmin edenin büyük ikramiyeyi kazandığı çekilişte 5, 4, 3 ve 2 doğru tahminde bulunanlar da ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 29 Kasım tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 3-7-36-49-50-52





SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.