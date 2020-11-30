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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen Süper Loto’da dün akşam 52 numaralı çekiliş yapıldı. Canlı yayında gerçekleştirilen ve büyük ikramiyesi 20 milyona yaklaşan Süper Loto’da belirlenen şanslı numaralar “3-7-36-49-50-52” oldu.

Güncellenme: 08:16, 30/11/2020
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Süper Loto sonuçları belli oldu! Büyük ikramiye yine devretti

Süper Loto'da haftalardır devam eden devir bu hafta da devam etti. Altı bilenin çıkmadığı akşamda beş bilen 7 kişi ise toplam 35 bin 287 liranın sahibi oldu.

60 rakam arasından belirlenen şanslı altı numarayı doğru tahmin edenin büyük ikramiyeyi kazandığı çekilişte 5, 4, 3 ve 2 doğru tahminde bulunanlar da ikramiye kazanıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto’nun 29 Kasım tarihli çekiliş sonuçlarına göre şanslı rakamlar şu şekilde oldu; 3-7-36-49-50-52

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango’nun yenilenen sisteminde Süper Loto’da da bazı değişikliler gerçekleştirildi. 1 ila 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto’da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ödülü kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor.

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