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Süper On Numara sonuçları açıklandı! 1 Haziran Süper On Numara sonuçları sorgulama

Süper On Numara sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından düzenlenen yeni şans oyunlarından Süper On Numara şans oyununun 1 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. Belirlenen 22 rakam arasından 10 rakamı doğru tahmin eden bir kişi büyük ikramiyeye hak kazandı. İşte 1 Haziran Süper On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

21:05 -
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Süper On Numara sonuçları açıklandı! 1 Haziran Süper On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ), Süper On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. Yeni sisteme göre her gün düzenlenecek olan Süper On Numara şans oyununda 1 Haziran 2020 tarihli ilk çekiliş gerçekleşti ve şanslı rakamlar belirlendi. Online biletler ile oynanabilen Süper On Numara’nın çekiliş sonuçlarına göre bir kişi 92 bin 706 TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte kazanan rakamlar…

SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI 

Süper On Numara’nın 1. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper On Numara’da kazanan rakamlar şu şekilde;

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