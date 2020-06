Süper On Numara sonuçları açıklandı! 1 Haziran Süper On Numara sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ), Süper On Numara çekiliş sonuçlarını açıkladı. Yeni sisteme göre her gün düzenlenecek olan Süper On Numara şans oyununda 1 Haziran 2020 tarihli ilk çekiliş gerçekleşti ve şanslı rakamlar belirlendi. Online biletler ile oynanabilen Süper On Numara’nın çekiliş sonuçlarına göre bir kişi 92 bin 706 TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte kazanan rakamlar…

SÜPER ON NUMARA SONUÇLARI

Süper On Numara’nın 1. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Süper On Numara’da kazanan rakamlar şu şekilde;