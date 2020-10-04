Suudi Arabistan’da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan, 27 Şubat’ta corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında umre ve Mescid-i Nebevi ziyaretlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Mescid-i Haram ve Medine’deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada umrecilerin aylar sonra ilk kez kutsal mekanlara ulaştığı ifade edildi.

Corona tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru’l Esved çevresine konulan barikat kalmaya devam edecek. Umreciler, Kabe’ye ve Haceru’l Esved’e dokunmayacak, Mescid-i Haram günde 10 kez dezenfekte edilecek.