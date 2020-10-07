Bakandan tablet başvurusu açıklaması… Tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 bin tabletin öğrencilere dağıtımı önümüzdeki hafta başlayacak. Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterlere bakılacak. Tabletlerin dağıtımı okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.”