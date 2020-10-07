Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bakandan tablet başvurusu açıklaması… Tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

Yeni eğitim dönemine evlerinde başlayan öğrenciler derslerini uzaktan eğitim sistemiyle sürdürüyor. Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin derslere ulaşmada zorluk yaşaması nedeniyle, 500 bin tablet Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak.

11:32 -
Haberler Gündem
Bakandan tablet başvurusu açıklaması… Tablet dağıtımı ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?

TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

500 bin tabletin öğrencilere dağıtımı önümüzdeki hafta başlayacak. Cihazların dağıtım süreci İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından koordine edilecek.

ÜCRETSİZ TABLET KİMLERE VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şunları dile getirdi.

“İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından, ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu gibi kriterlere bakılacak. Tabletlerin dağıtımı okullar tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.”

İlginizi ÇekebilirYüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanı yüz yüze
Son güncelleme: 12:42 07.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more