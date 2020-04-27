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Taksim’e 1 Mayıs öncesi bariyer önlemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi tedbirler alınmaya başlandı. Tedbirler kapsamında Taksim'e polis bariyerleri getirildi.

17:52 -
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Taksim’e 1 Mayıs öncesi bariyer önlemi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Bu sabah saatlerinde bariyerler görevlilerce belirli noktalara bırakıldı. Taksim Meydanı ve çevresine toplu halde bırakıldı.

SENDİKALAR KARARINI AÇIKLAMIŞTI

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB adına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs programını açıklamışlardı. Açıklamada, “1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’nde buluşacağız” denirken, “Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz” ifadelerine yer verilmişti. İHA

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