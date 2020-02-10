Tamince için kritik karar

İş insanı Fettah Tamince hakkında “FETÖ'den” verilen takipsizlik kararıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Eski Sincan Hakimi Osman Kaçmaz, Tamince hakkında “zimmet, FETÖ'ye yardım”dan suç duyurusunda bulundu. Antalya Başsavcılığı, ifadesini dahi almadan Tamince için takipsizlik kararı verdi. Kaçmaz, karara itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, takipsizlik kararını “kesin olarak” kaldırdı. Soruşturma savcısı, bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren üst mahkeme de Tamince'yi ikinci kez akladı.

Adalet Bakanlığı, bu hukuk dışı karara itiraz etti, takipsizlik kararının kaldırılması için kanun yararına bozma talebinde bulundu. Dosya, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin önüne geldi. 5. Ceza Dairesi de, 20 Ocak'ta dosyanın terör örgütlerine ilişkin suçlara bakmakla görevli 16. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. Kararda, Tamince'nin üzerine atılı en ağır suçun ‘silahlı terör örgütüne üye olma' suçu olduğu anımsatıldı.

Tamince hakkında FETÖ'den yeniden soruşturma yapılıp yapılmayacağına 16. Ceza Dairesi karar verecek.