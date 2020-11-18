Tarihi geçmiş ürünlerle 2 milyon liralık vurgun

Kocaeli İl jandarma Komutanlığı JASAT timleri Gebze ilçesinde bulunan bir depoda uygunsuz koşullarda saklanan ve son kullanma tarihleri geçmiş temizlik malzemesi, kişisel bakım ürünü ve gıda malzemelerinin piyasaya sürülmesinin planlandığı bilgisine ulaştı.

SÜTTEN DİŞ MACUNUNA KADAR HER ŞEY VAR

Jandarma ekipleri belirlenen depoya 16 Kasım’da operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda son kullanma tarihleri geçmiş binlerce diş macunu, sivrisinek kovucu, meşrubat, süt, temizlik malzemesi, ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 2 milyon değerinde olduğu belirlenen ve piyasaya sürülmek üzere oldukları tespit edilen ürünler, Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili E.D. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

Hakkında “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticaretini yapmak” suçundan işlem yapılan şahıs, jandarma komutanlığındaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İHA)