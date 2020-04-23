TBMM 23 Nisan özel oturumuyla toplandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, TBMM’nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, açılış konuşmasını yaptığı özel oturuma, çok sayıda bakan ve siyasi parti liderleri katılıyor.

ERDOĞAN KATILMIYOR

Genel Kurul’daki özel oturuma AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmayacak. Akşam da geleneksel resepsiyon verilmeyecek. Saat 21.00’de evlerin balkonundan İstiklal Marşı okunurken, aynı saatte TBMM Tören Alanı’nda havai fişek, ışık ve lazer gösterisi de yapılacak.

İLK GELEN BAHÇELİ OLDU

TBMM Genel Kurulu’nun 23 Nisan özel oturumuna ilk gelen lider MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli’nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oturuma katıldı.

Oturumu millet vekili olmadığı için locadan izleyen Meral Akşener, locaya girişi sırasında İYİ Partili ve CHP’li vekiller tarafından alkışlandı.

TBMM’DE BİR İLK

Meclis'te özel oturum olması nedeniyle TBMM Başkanı Şentop Meclis’te milletvekili olan tüm partilere söz hakkı verdi. Buna göre grubu olan partilerin temsilcilerine 10 dakika grubu olmayan partilere ise 3 dakika söz hakkı verildi. AKP’den istifa ederek Ali Babacan'ın kurduğu DEVA patisine katılan Mustafa Yeneroğlu da ilk kez Meclis'te konuşacak