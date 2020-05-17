Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Termalde inceleme yapan profesör, 82 derecedeki suya düştü

Denizli Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, Sarayköy ilçesinde inceleme yapmak için üzerine çıktığı beton zeminin çökmesi sonucu, ısısı 82 derece olan termal suya düştü. Ayaklarında ikinci derecede yanıklar oluşan Prof. Dr. Kumsar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

18:19 -
Haberler Gündem
Termalde inceleme yapan profesör, 82 derecedeki suya düştü

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar, geçen cuma günü jeotermal sularda inceleme yapmak için Sarayköy ilçesindeki Tekke Mahallesi’ne gitti.

İKİNCİ DERECEDE YANIK OLUŞTU

Prof. Dr. Kumsar, buradaki jeotermal suyun bulunduğu alanda üzerinde durduğu beton zeminin çökmesi sonucu sıcaklığı 82 derece olan suya düştü. Yanındakilerin yardımıyla sıcak sudan çıkarılan Prof. Dr. Kumsar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ayaklarında ikinci derece yanıklar olduğu belirtilen ve tedavi altına alınan Kumsar’ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. DHA

İLGİLİ HABERProf. Özlü: Herkesin tuzu kuru değil, insanlar evine ekmek götürmek zorundaProf. Özlü: Herkesin tuzu kuru değil, insanlar evine ekmek götürmek zorunda
Bilim Cuma Denizli Jeoloji Pamukkale Üniversitesi Sağlık Sözcü sudan Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more