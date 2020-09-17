Terör örgütü El Nusra emiri Bursa’da yakalandı 

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin El Nusra terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesi kapsamında yürüttüğü çalışma da örgüt üyesi bir kişi yakalandı.

GİZLENDİĞİ EVİ TESPİT ETTİ

Jandarma istihbarat ekipleri, Suriye uyruklu S.E’nin (37), 2013 ve 2018 yılları arasında Suriye İdlib’te El Nusra Terör örgütünde “Emirlik” yaptığı ve Bursa’ya gelerek gizlendiği bilgisine ulaştı.

OPERASYONLA YAKALANDI

Fiziki takip başlatan istihbarat ekipleri, S.E isimli teröristin Osmangazi’de kaldığı adresi tespit etti.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü, adrese düzenlediği operasyonda S.E’yi yakalandı. Zanlının ikametinde yapılan aramada ele geçirilen çok sayıda örgütsel materyal ve dijital malzemeye de el konuldu.

Gözaltına alınan S.E., sorgulanmak üzere Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. S.E.’nin İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.