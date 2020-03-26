Test sonucu pozitif çıkan 72 umreci Türk nerede?

Corona virüsü salgınından etkilenen Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ‘vaka’ belirsizliği…

İki ülke arasındaki tüm uçuşlar 15 Mart’tan itibaren iki hafta süreyle durduruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı aynı gün “27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gittikleri umreden dönen 6 bin 448 kişi Ankara, Bartın, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri ve Konya'daki yurtlarda karantinaya alındı.

AYNI OTELDE KALAN TÜRK UMRECİLER

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abdülali, 22 Mart günü bir açıklama yaparak, ülkesinde vaka sayısının 511’e çıktığını, son 24 saatte 119 kişide corona virüsü tespit edildiğini, bu kişilerden 72’sinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesi 72 Türk vatandaşının Mekke’de bir otelde kaldığını, virüsü bu oteldeki temasları sonrası kaptığını yazdı.

BAZI ÜLKELER BİLGİ SAKLIYORSA…

Bugün bir TV kanalında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklaması ise kafaları karıştırdı. Soylu, “Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Bazı ülkeler bunları saklıyor ve paylaşmıyorsa bizim yapacağımız onların resmi bilgileri. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı” dedi.

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre corona virüsü testleri pozitif çıkan 72 Türk vatandaşının, Türkiye getirilip getirilmediği, getirildiyse hangi hastanede tedavilerine başlandığı henüz açıklanmadı.

İLGİLİ HABER Soylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' sinyali