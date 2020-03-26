Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Test sonucu pozitif çıkan 72 umreci Türk nerede?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kafaları karıştıran açıklama... Soylu, "Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi" dedi. Ancak dört gün önce Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abdülali, 72 Türk vatandaşının corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını açıkladı... 72 vatandaşımız Türkiye'ye getirildi mi yoksa Suudi Arabistan'da mı tedavi görüyor? Resmi makamların birbirinden tezat açıklamaları akıllarda soru işareti bıraktı.

Sozcu.com.tr
14:14 -
Haberler Gündem
Test sonucu pozitif çıkan 72 umreci Türk nerede?

Corona virüsü salgınından etkilenen Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ‘vaka’ belirsizliği…

İki ülke arasındaki tüm uçuşlar 15 Mart’tan itibaren iki hafta süreyle durduruldu. Diyanet İşleri Başkanlığı aynı gün “27 Şubat 2020 itibariyle ülkemizden umre çıkışları durdurulmuş, bu tarihten sonra umre amaçlı seyahate izin verilmemiştir. 20-30 günlük turlarla Suudi Arabistan’da bulunan ve dönüşü ileriki tarihlerde planlananların dönüşleri erkene alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gittikleri umreden dönen 6 bin 448 kişi Ankara, Bartın, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kayseri ve Konya'daki yurtlarda karantinaya alındı.

AYNI OTELDE KALAN TÜRK UMRECİLER

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Abdülali, 22 Mart günü bir açıklama yaparak, ülkesinde vaka sayısının 511’e çıktığını, son 24 saatte 119 kişide corona virüsü tespit edildiğini, bu kişilerden 72’sinin Türk vatandaşı olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Muhammed Abdülali (FOTO: Saudi 24 News)

İngiliz Financial Times gazetesi 72 Türk vatandaşının Mekke’de bir otelde kaldığını, virüsü bu oteldeki temasları sonrası kaptığını yazdı.

BAZI ÜLKELER BİLGİ SAKLIYORSA…

Bugün bir TV kanalında açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklaması ise kafaları karıştırdı. Soylu, “Suudi Arabistan bize ve dünyaya hiçbir vaka bildirmedi. Bazı ülkeler bunları saklıyor ve paylaşmıyorsa bizim yapacağımız onların resmi bilgileri. Umreden gelenlerde ne zaman ilk vaka çıktı, Sağlık Bakanımız hemen tedbirini aldı” dedi.

Suudi Arabistan’ın resmi açıklamasına göre corona virüsü testleri pozitif çıkan 72 Türk vatandaşının, Türkiye getirilip getirilmediği, getirildiyse hangi hastanede tedavilerine başlandığı henüz açıklanmadı.

İLGİLİ HABERSoylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' sinyaliSoylu'dan 'sokağa çıkma yasağı' sinyali İLGİLİ HABERSokağa çıkma yasağına uymayana para cezası ve 20 gün hapisSokağa çıkma yasağına uymayana para cezası ve 20 gün hapis
Ankara Corona Diyanet Eskişehir İçişleri Bakanı Isparta Kastamonu Kayseri Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı Sözcü Süleyman Soylu Suudi Arabistan Türkiye umre
Son güncelleme: 14:23 26.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more