THY uçağındaki görüntüler tepki çekmişti… İçişleri’nden ilk açıklama

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edildiği iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

UÇAKTA SOYUNDU

Yolcunun 21 Ocak’ta sahte belge ile yurda giriş yapmaya çalışırken yakalandığı belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi:

“İlgili yabancı 21, 22 ve 27 Ocak’ta 3 kez geri gönderilmeye çalışılmış, ancak direnmesi ve son denemede uçakta giysilerini çıkartması sebebiyle geri gönderilememiş ve hakkında dördüncü defa işlem tesis edilerek 30 Ocak’ta geri gönderilebilmiştir.”

Açıklamada, tüm yaşananlara rağmen bu uygulamanın kabul edilemez olduğu ve iddiayı soruşturmak üzere, İçişleri Bakanlığı’nca 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiği aktarıldı. Ayrıca, iddianın doğruluğunun tespiti halinde sorumlularla ilgili gerekli işlemin yapılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Kamerun’un başkenti Yaounde’ye giden uçakta yaşanmıştı. Olay Fransa’da gündeme oturmuş uçak içerisinde çekilen görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olmuştu.

6 gün boyunca gözaltında tutulduğunu öne süren Eboutou sahte belge iddiaları ile ilgili seyahat acentesini suçluyor. (DHA)