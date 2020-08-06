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TOKİ açık artırmayla konut ve işyeri satacak! TOKİ açık artırma ne zaman?

Konut almayı planlayanları heyecanlandıran açıklama TOKİ'den geldi. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan onlarca konut ve işyeri açık arttırma ile satışa çıkıyor. İşte TOKİ'nin açık artırmayla satacağı konut ve işyeri detayları...

11:50 -
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TOKİ açık artırmayla konut ve işyeri satacak! TOKİ açık artırma ne zaman?

TOKİ’den açık artırma açıklaması geldi ve birçok konut ve işyeri açık artırmayla satılacak. Gaziantep'in Şehitkamil ve İslahiye ilçelerinde bulunan 26 konut, Kocaeli Gebze'de 16 konut, Balıkesir merkezde 2 adet iş yeri, Balya, Bigadiç ve İvrindi'de 18 konut, Bursa İznik, Orhaneli ve Osmangazi'de 10 konut, İzmir Kınık, Tire ve Torbalı'da 15 konut, Denizli Babadağ'da 9 konut, Çardak'ta 5 iş yeri, Konya Ereğli'de 8 konut, Meram ve Sarayönü'nde 3 işyeri, Bitlis merkezde 13 işyeri, Trabzon Akçaabat'ta 2 konut, Araklı ve Ortahisar'da 9 işyeri açık artırma ile satışa sunuluyor.

TOKİ AÇIK ARTIRMASI NE ZAMAN?

Konut ve işyerleri için 11 Ağustos saat 10.00'da açık arttırma düzenlenecek. Müzayede Küçükçekmece'de bulanan TOKİ İstanbul Hizmet Binası ile Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi'nde gerçekleşecek. Ayrıca müzayedeye internet üzerinden canlı olarak katılma imkanı da bulunuyor. Açık arttırma ilgili bilgi ise ‘www.emlakmuzayede.com.tr’ adresinden alınabiliyor.

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