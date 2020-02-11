TOKİ kura çekilişi ne zaman? Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ sosyal konut projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları heyecanlandırdı ve başvuru yapanlar büyük bir ilgiyle kura gününü ve kura sonuçlarını bekliyor. İşte TOKİ kura çekilişine dair detaylar…

TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLİR?

Kurum tarafından yapılan açıklamada kura çekiliş yerinin ve programının daha sonra açıklanacağı duyuruldu. Tahminlere göre kuraların şubat ayının yani bu ayın içerisinde çekilmesi bekleniyor.

KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir. Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır. Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir. Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.