TRT’de başsağlığı protokolü!

TRT Haber, şehit haberini verirken Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından sonra sadece Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başsağlığı mesajını yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu'nun mesajlarını yayınlamadı.

CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “TRT ayrımcılık yapıyor” diyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı. Kılınç, “TRT devlet protokol listesini esas alıyorsa, Fahrettin Altun kaçıncı sırada ?” diye sordu.

Şırnak'ta Barış Pınarı Hareketi bölgesinde meydana gelen bombalı araç saldırısında 3 asker şehit olmuştu. Şehit haberleri üzerine devlet protokolü ve siyasi parti temsilcileri başsağlığı açıklamaları yayınladılar. TRT Haber, bakan ve siyasilerin mesajları yerine sadece İletişim Başkanlığı'nın mesajını kullandı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle yazılı soru önergesi verdi ve “TRT Haber'de yayınlanan şehit haberinde Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması aktarıldıktan sonra neden sadece İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un başsağlığı mesajına yer verilmiştir? Diğer başsağlığı mesajları neden yayınlanmamıştır ?” diye sordu.