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Tüm kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamuda çalışan vatandaşların mesai saatlerinin yeniden düzenlendiğini ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarına konuyla ilgili yazı gönderildiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme: 01:11, 01/12/2020
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Tüm kamu kurumlarında mesai saatleri yeniden belirlendi

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına kamuda çalışanların mesai saatlerinin düzenlenmesi üzerine konuyla ilgili yazı gönderildi.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

* COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratılmama ve kamu hizmetlerinin aksatılmaması şartıyla 2 Aralık 2020 tarihinde başlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatlerinin, merkezde Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan, diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici, illerde valiler tarafından 10.00-16.00 olarak belirlenebilmesi Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

* Salgınla mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri tarafından gereken önlemlerin alınması hususunda bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim. İHA

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