Türk bayrağını koparıp yere atan ahlaksız yakalandı

Olay geçen pazar günü İstanbul’un Şile ilçesinde meydana geldi. Üsküdar Caddesi üzerinde yürüyen iki kişiden biri bir binanın duvarına asılı Türk bayrağını çekip kaldırıma attı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin gitmesinden kısa süre sonra başka bir kişinin yere düşen bayrağı özenli bir şekilde katladığı daha sonra yüksek bir yere koyduğu görülüyor.

‘EGEMENLİK ALETLERİNİ AŞAĞILAMA’

İhbar üzerine hareket geçen polis, bayrağa saygısızlık eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin Tarkan H. olduğu belirlendi. Olaydan 24 saat sonra Kumbaba Mahallesi’ndeki iş yerine düzenlenen baskınla gözaltına alınan 49 yaşındaki Tarkan H., ‘egemenlik alametlerini aşağılama’ suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.