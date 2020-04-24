Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

59 ülkede bulunan yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının Ramazan ayını ve bayramı ülkelerinde geçirmeleri amacıyla başlatılan tahliye çalışmaları sürüyor. Öğrenci yurtlarına yerleştirilen on binlerce kişi corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

Son 24 saatte dünyanın çeşitli ülkelerinden tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı, getirildikleri şehirler ve yerleştirdikleri öğrenci yurtları şöyle:

* Azerbaycan / 182 / Zonguldak / Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu

* Suudi Arabistan / 189 / Zonguldak / Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu

* Suudi Arabistan / 295 / Bolu / Hayreddin Tokadi Öğrenci Yurdu

* Almanya / 165 / Mersin / Kırkkaşık Öğrenci Yurdu

* Cezayir / 144 / Konya / Şems Tebriz-i Yurdu

* Fransa / 161 / Yalova / Yalova Termal Öğrenci Yurdu

* Fransa / 286 / Kocaeli / Ali Fuat Cebesoy Öğrenci Yurdu

* Fransa / 317 / Bartın / Hacı İbrahim Paşa Kız Öğrenci Yurdu

* Fransa / 179 / Afyonkarahisar / Bacım Sultan Öğrenci Yurdu

* Tayland / 82 / İzmir / Yörük Ali Efe Kız Öğrenci Yurdu

* Ukrayna / 323 / Tokat / Ballıca-Aydoğan Aydın öğrenci yurtları

* İsviçre / 268 / Bursa / Emir Sultan Öğrenci Yurdu

* İsveç / 171 / Bursa / Emir Sultan Öğrenci Yurdu

* Özbekistan / 289 / Kayseri / Hunat Hatun ve Melikgazi öğrenci yurtları

* Birleşik Arap Emirlikleri / 349 / Sakarya / Hendek Abdurrahman Gürses Yurdu

* Avusturya / 337 / Sivas / Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu

* Umman / 250 / Van / Süleyman Şah ve İmam Şafi öğrenci yurtları