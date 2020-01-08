Erdoğan’dan İran-ABD gerilimi açıklaması

Törenin açılışında proje hakkında bilgi veren Rusya Lideri Vladimir Putin “Devletlerimiz, halklarımız ve dünya halkları adına çalışmalara imza atıyoruz. İleri de daha da başarılı olacağız” dedi.

Putin, TürkAkım’ı “Rusya-Türkiye stratejik ortaklığının göstergesi” olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuşmasında şunları söyledi;

* TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projede deniz bölümünün tamamlanması neticesinde değerli dostum Putin ile geçen yıl tören düzenlemiştik. Bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve şimdi de açılışını yapıyoruz.

15 MİLYON HANENİN DOĞAL GAZ İHTİYACINI KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ

* Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15.75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım projesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Projenin hayata geçirilmesinde emeği ve katkısı olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

* 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. Ülkemizin çıkarlarına dayalı, kazan kazanın en güzel örneğidir. Her türlü sınamayı ülkemiz başarıyla atlatmıştır. Bu örnek işbirliği bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere yeni başarılara imza atmaya devam ediyoruz. Rus gazına Avrupa ülkelerinin yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Enerjinin İpek Yolu olarak görünen TANAP’ı Türkiye ve Avrupa’nın istifadesine sunduk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması için hidrokarbon arama çalışmalarını yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir.

* Türkiye olarak gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. İki ülke arasındaki münasebetler 500 yıla ulaşıyor. İstiklal harbinde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutmak mümkün değildir. Soğuk Savaş döneminde komşuluk hukukunun bozulmasına müsaade etmemişlerdir.

KARŞILIK YATIRIMLARIMIZ 10 MİLYAR DOLARI AŞTI

* Sayın Putin’in güçlü iradesiyle ilişkilerimizde çok farklı ivme yakaladık. 300-400 milyon dolar seviyesindeki ticaret hacmimizde 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. Özellikle son üç yılda ikili ticaretimizde düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde rekor kırıyoruz. 75 milyar dolarlık müteahhitlik işler yaptık. Karşılıklı yatırımlarımız 10 milyar doları aştı.

BÖLGENİN VESAYET SAVAŞLARI HALİNE GELMESİNİ İSTEMİYORUZ

* ABD ve İran’ın arasındaki gerilimden memnun değiliz. Bölgenin vesayet savaşları haline gelmesini istemiyoruz. Irak zaten zor dönemlerden geçmektedir ve bu durum Irak’ı daha çok zora sokmaktadır. Diplomasiyi kullanarak gerilimin azalmasını istiyoruz. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmadı Bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz.

SIRP VE BULGAR LİDERLERİ DE KATILIYOR

Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in yanı sıra Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov da katılıyor.