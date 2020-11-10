Türkiye Atatürk’ü anıyor… 09:05’te hayat durdu

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün yurdun dört bir yanında anılıyor. Bugün her 10 Kasım’da olduğu gibi vatandaş Atatürk’ü anmak için akan trafikte otomobilini durdurdu, yaptıkları işe ara verdi ve saygı duruşu için hazır ola geçti.

TAKSİM’DE ANITA ÇELENK BIRAKILDI

Taksim’de saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Törende İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1’inci Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Musa Avsever, kamu ve sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri hazır bulundu. Anıta çelenk bırakılmasından sonra, saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, bayraklar yarıya indirildi.

CAMİ İNŞAATINDAKİ İŞÇİLER DE SAYGI DURUŞUNA KATILDI

Saatlerin 09.05’i göstermesi ve sirenin çalmasıyla hayat durdu. Taksim Meydanı´nda herkes saygı duruşunda bulundu. Taksim cami inşaatında çalışan işçiler de caminin üzerinde saygı duruşunda bulundu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Amasya'da yaşayan 72 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığının önünde asker selamıyla gözyaşı içinde saygı duruşunda bulundu.

63 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Yalçın Taşan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla sandığının da bulunduğu Yavuz Selim Meydanı’ndaki anma törenlerini gözleri dolu şekilde takip etti.

BODRUM’DA SOKAKTA TEKNEDE BALKONDA HAYAT DURDU

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82. yıl dönümünde Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. İlçede caddede, sokaklarda, balkonlarda ve teknelerde hayat durdu.

Bodrumluların çocukları ile meydanı doldurduğu törene motosiklet gurupları da katıldı. Bisiklet ve köpekleriyle yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar ise otomobillerin kornaları ve teknelerin sirenleri ile 09.05'te çalmaya başladığı sirenlerle saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı'nı söyledi. Tura çıkmaya hazırlanan tekne kaptanları ise teknelerinin güvertelerinde saygı duruşunda bulunurken evlerinde olanlar balkonlarına Türk bayrağı asıp Atatürk tişörtü giyerek saygı duruşunda bulundu. Tekerlekli sandalye ile törene katılan engelli bir vatandaşın ise ayağa kalkarak saygı duruşunda bulunması dikkat çekti.

HERKES ATA’YA SAYGI İÇİN DURDU

Manisa’da anma töreninde Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtına başta Manisa Valiliği olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler çelenk sundu. Saat 09:05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte kentte hayat durdu. Trafikte ilerleyen araçlardaki vatandaşlar otomobillerinden inip saygı duruşuna eşlik etti.



Esnaflar iş yerlerinin önünde, evlerindeki vatandaşlar ise balkonlarında saygı duruşunda bulundu.

SOSYAL MESAFE UNUTULMADI

Atatürk'ü anma programı kapsamında saat 09.00'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Meydan girişine konulan demir bariyerlerden sırayla geçen vatandaşlar ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

Vali Ersin Yazıcı ve Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu'nun anıta çelenk sunumunun ardından saat 09.05’te siren sesi eşliğinde Atatürk’ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Covid-19 nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'na giremeyen Antalyalılar ise demir bariyerlerin ardından maskelerini takıp, sosyal mesafelerini koruyarak saygı duruşunu gerçekleştirdi. (İHA-DHA)

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