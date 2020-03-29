Türkiye’de ilk! Bir ilçe kendini izole etmeyi başardı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde vatandaşlar Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan’ın evde kal çağrısına uydu. İlçe, resmi karar olmadan gönüllü olarak kendini izole etmeye başardı.

ÖNCE PAZARLARDAN BAŞLANDI

Acıpayam’da ilk olarak haftada iki kez kurulan mahalle pazarları Başkan Şevkan’ın talimatı ile kapatıldı. İlçe merkezinde yer alan ve büyük kalabalıkları ağırlayan kapalı pazar yerleri geçici süreliğine durduruldu.

SANAYİ SİTESİ KEPENK KAPATTI

55 bin nüfuslu ilçede en işlek mekanlardan biri olan küçük sanayi sitesi de gönüllü olarak kepenk kapattı. Şevkan’ın ziyaret ederek uyardığı esnaf zorunlu bir karar olmamasına rağmen dükkanlarına kilit vurdu ve eve kapandı. İlçe merkezinde kapanan dükkan sayısının 200 olduğu belirtildi.

YEŞİLYUVA VE KELEKÇİ’DE DÜKKANLAR KAPALI

İlçenin büyük mahallelerinden Yeşilyuva’da da uyarılara kulak verildi ve dükkanlar kapatıldı. Ayakkabıcılığın yaygın olduğu mahallede 70 imalathane kapısına kilit vurdu. İlçenin bir diğer büyük mahallesi Kelekçi’de de 30 küçük sanayici uyarıları gözardı etmeyerek dükkanlarını kapattı.

MİNİBÜS SEFERLERİ DURDURULDU

Acıpayam’da Şevkan’ın gayretleri ile ulaşım sektöründe de tedbirler alındı. İlçenin Denizli ile bağlantısını sağlayan minibüs seferleri geçici olarak durduruldu. Acıpayam Belediyesi ilçede görev yapan sağlık personelinin ulaşımı için özel tedbir alırken kız yurdu sağlık çalışanları için tahsis edildi.

İLÇEDE SOKAKLAR BOŞALDI

Şevkan’ın çağrılarına kent merkezindeki işyeri sahipleri de yanıt verdi. İşletme sahipleri zorunlu olmadıkça dükkanlarını açmama kararı aldı. Sokakları boşalan ilçe hayalet kasaba görüntüsüne bürünürken, ilçe belediyesi ekipler oluşturarak evde kalan Acıpayamlıların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

PAZAR İLÇENİN BOŞ CADDELERİNE KURULACAK

Acıpayamlıların alış veriş ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile haftada bir kurulan ilçe pazarı için yeni bir düzenleme getirildi. Kapalı pazar yeri tamamen kapatıldı. Başkan Hulusi Şevkan pazarı ilçenin boş caddelerine kuracaklarını duyurdu.

Sadece gıda satışının izin verileceği ilçe pazarında pazarcılar 6’şar metrelik tezgahlarını üçer metre ara ile yerleştirecek. 65 yaş üstü esnafın satış yapmasına müsaade edilmeyecek. Pazara gelen vatandaşların güvenli bir mesafeden alış veriş yapmaları olanağı sağlanacak.

“ZORUNLU KARANTİNA BEKLİYORUM”

“Belediye başkanı olarak değil bir hekim olarak vatandaşlarımızı uyarmaya çalışıyorum” diyen Şevkan, şunları söyledi;

*Hiçbir zorlama olmaksızın ilçemizi kendimiz koruyalım istiyoruz. Çağrılarımıza vatandaşlarımız gönüllü olarak uyuyorlar. Biz tamamıyla kendimizi izole etmedikçe bu beladan kurtulamayız.

*Bir hekim olarak vatandaşlarımızı geziyorum. Uyarılarda bulunuyorum. Kötüye gidiyoruz. Kendi gayretimiz ile tedbirimizi almazsak, kalabalıklarda bulunmazsak, bir başkasına hastalığı bulaştırmazsak bu hastalığı durdururuz. Bir şey olmaz dersek felaket üzeremize çığ gibi geliyor.

İLÇEDE BİR KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İlçede bir vakanın poziftif çıktığını söyleyen Başkan Şevkan; “Zorunlu karantina bekliyorum ama önce biz kendimiz ilçemizi koruyalım diyorum. Bu çerçevede hareket ediyoruz” diye konuştu.

KAHVEHANELERİ KAPATTIK, BERBERDE TOPLANDILAR

Hastalığın yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapasında kahvehanelerin kapatılmasından sonra vatandaşların berberlerde buluştuğunu gözlemlediklerini söyleyen Şevkan, “Berberlerin kapatılmasından bir kaç gün önce ilçemizde bu yasağı getirmiştik. Vatandaşlarımıza evde durmalarını anlatmamız kolay olmadı” dedi.

Şevkan aldıkları tedbirleri şöyle anlattı:

* Denizli’ye minibüs seferlerini durdurduk. Sağlık personelinin taşınması için önlem aldık. İlçemizde kalacak sağlık personeli için kız yurdunu tahsis ettik.

* İlçemizdeki oto sanayi sitesini tamamen kapattık. Oraya gidip anlattık, esnafımız da bizim dediğimizi yaptı. Yeşilyuva ve Kelekçi’de de esnafımız dükkanlarını kapattı.

* Burada pazarlarımız çok kalabalık olur. Bu nedenle kapalı pazar yerini tamamen kapattık. Bunun yerine pazarı caddelere kuruyoruz. Pazarda sadece gıda satışına izin verilecek. Tezgahlar arasında en az 3 metre mesafe olacak.

* 65 yaş üstü ve diğer risk grubundaki vatandaşlar ne pazara gelebilecek ne de pazarda satış yapabilecek. Çocukların da pazara gelmesini yasakladık.

* Vefa sosyal destek grubu oluşturduk. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bu grubumuz sayesinde karşılıyoruz.