Tutuklu gazeteci Murat Ağırel’e 112 lira elektrik faturası geldi

VLibya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personellerinin isimlerinin ifşa edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Yeniçağ Gazetesi yazarı Murat Ağırel, 5 aydır Silivri Cezaevi'nde. Tek kişilik bir hücrede kalıyor.

Ağırel'e, tek kişilik hücresinde 112 TL elektrik faturası geldi. Sosyal medya hesabı Twitter'dan temmuz ayına ilişkin 112 TL'lik elektrik faturasını paylaşan Ağırel, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a eleştirilerde bulunarak, “Sayın Berat Albayrak'ı ben de destekliyorum. Normalde hayat çok ucuz” dedi.

Ağırel, şunları söyledi: “Mesela ben tek kişilik bir tecrit koğuşunda; bir kettle ve bir tv sahibi olmama rağmen 112 TL elektrik faturası geldi. Dış güçlerin işi! Yoksa bu kadar yüksek elektrik faturası nasıl gelsin?”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen günlerde CNN Türk'e Ahmet Hakan'ın ‘Tarafsız Bölge' programına katılmıştı. Berat Albayrak, programda “Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Dolar borcunuz var mı? Dolarla bir işiniz var mı?” demişti.