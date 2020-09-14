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Tuvalete giderken uçuruma yuvarlandı

Antalya'da tuvalet ihtiyacını gidermek için ağaçlık alandan geçmeye çalışan Mehmet T., 15 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla kurtarılan ve hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki gencin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

Sozcu.com.tr
08:48 -
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Olay, saat 21.30 sıralarında Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu yanında bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşlarıyla beraber konseri izleyen Mehmet T. (19), tuvalet ihtiyacını gidermek için ormanlık alandan geçerken ayağının kayması sonucu 15 metrelik uçuruma yuvarlandı. Bir süre sonra Mehmet T.’yi merak eden ve aramaya çıkan arkadaşları ormanlık alandan gelen yardım seslerini duydu.

(FOTO: İHA)

19 yaşındaki gencin düştüğünü gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Halat ve merdiven yardımıyla genci kurtarmak için 15 metre ormanlık alandan aşağı inen itfaiye ekipleri genci sedyeye bağladı.

(FOTO: İHA)

Halatı tutan polis ve itfaiye ekipleri Mehmet T.’yi bulunduğu bölgeden 40 dakikalık çalışma sonucu güçlükle çıkardı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Mehmet T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi. (DHA)

Antalya Konyaaltı Polis
Son güncelleme: 09:09 14.09.2020
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