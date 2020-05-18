Uçuşlar ne zaman başlayacak? THY ve Pegasus iç hat uçuşları ne zaman başlayacak?

Corona virüsü sebebiyle atılan bazı normalleşme adımları sonrası vatandaşlar uçuşların ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Türk Hava Yolları (THY) corona virüsü sebebiyle iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs'a kadar durdurduğunu açıklamıştı. Peki, uçuşlar ne zaman başlayacak? İşte havayolları sektörü ile ilgili bazı normalleşme planları…

UÇUŞLAR 20 MAYIS'TA BAŞLAYACAK MI?

THY, daha önce yaptığı açıklama ile iç hat uçuşlarının 20 Mayıs'a kadar durdurulduğunu açıklamıştı. THY'nin hazırladığı plana göre, iç hat uçuşları 20 Haziran'da başlatılacak. İlk etapta uçuşlar tam kapasite ile olmayacak. Sadece yüzde 60'lık kapasite ile uçulacak. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan planda, Haziran ayı itibariyle bütün iç hat uçuşları başlamış olacak. Dış hat uçuşları ise kademeli olarak başlatılacak.

UÇUŞLAR HANGİ ÜLKELERE OLACAK?

Üç aylık düzenlenen uçuş planlamasına göre, Haziran ayında yurt dışına 19 ülkeye 23 noktada haftalık 75 frekans uçuş gerçekleştirilecek. Bu noktalar Kanada Toronto, Kazakistan Almatı, Afganistan Kabil, Japonya Tokyo, Çin Şanghay, Güney Kore Seul, Singapur, Danimarka Kopenhag, İsveç Stockholm, Norveç Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya Viyana, Hollanda Amsterdam, Belçika Brüksel, Beyaz Rusya Minsk, Gürcistan Tiflis, Lübnan Beyrut, Kuveyt ve İsrail Tel-Aviv seferlerini icra etmeyi planlıyor.

PEGASUS UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pegasus’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 16.05.2020 tarihinden 27.05.2020 tarihine kadar tüm yurt içi seferlerimiz iptal edilmiştir.

Pegasus Genel Müdür Mehmet T. Nane yaptığı açıklama ile Mayıs sonunda iç hat uçuşlarına başlamaya hazırlandıklarını söyledi;