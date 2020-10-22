Ukrayna cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, 31 Aralık 2018'de Türk vatandaşı üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi yaşadıkları evde ölü bulunmuştu. Çok geçmeden cinayetleri işleyen katil zanlısının Hüsnü Can Çökmez olduğu anlaşıldı.

İstanbul'a döndükten sonra Kurtköy Mezarlığında yakalanarak tutuklanan Hüsnü Can Çökmez (21) yargılama sonucunda, eski kız arkadaşı Buket Yıldız ile onun arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni kasten öldürmekten suçlu bulundu ve 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildi.

15 GÜN HAVALİMANINDA VAKİT GEÇİRMİŞ

Çifte cinayete ilişkin Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanığın olaydan yaklaşık 15 gün önce eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'nin öğrenci oldukları Ukrayna'ya giderek olay gününe kadar havalimanında vakit geçirdiği anlatıldı.

Buket Yıldız'ın evine gittiğinde ona kendisi ile birlikte olmayı mı ölmeyi mi seçeceğini sorduğu belirtilierek, sanığın Ukrayna'ya giderken genç kızı öldürmeye karar vermiş olduğu kaydedildi. Kararda “kasten öldürme” suçunu bir planın icrası çerçevesinde tasarlayarak işlediği belirtildi.

SUÇU GİZLEMEK İÇİN BEKLEYEREK ÖLDÜRMÜŞ

Sanığın Buket Yıldız'ı öldürdükten sonra evde 25 dakika kadar bulunduğu belirtilen kararda, sanığın laptopu, valizi ve Buket Yıldız'ın telefonunu aldıktan sonra ailesi ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu görüşmelerin de olayın ortaya çıkmasını engelleme amaçlı gerçekleştiği belirtildi. Sanığın suçu gizlemek için Buket Yıldız'ın ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bekleyerek öldürdüğü kaydedildi.

“SUÇ İŞLEMEYE MEYİLLİ BİR KİŞİLİĞE SAHİP”

Sanığın suçu gizlemek için Buket'in ev arkadaşı Zeynep'i de bekleyerek öldürdüğü kaydedildi. Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri, sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip olması nedeniyle lehine indirim hükümlerin uygulanmadığı vurgulandı.