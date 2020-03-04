İki ilde Corona virüsü paniği! Bir kişi ölü bulundu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yer alan Seka Devlet Hastanesi otoparkında park halinde bulunan yabancı plakalı bir araç içerisinde yabancı uyruklu bir şahıs ölü bulundu.

ÖZEL KIYAFETLE MÜDAHALEDE BULUNULDU

Araç içerisindeki şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın Hollanda plakalı ve içindeki şahsın da yabancı uyruklu olması sebebiyle özel kıyafetleriyle araca müdahalede bulundu.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Araç içindeki yabancı uyruklu şahsın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, Corona virüsü şüphesi nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, hazırlıklarını tamamladıktan sonra aracın camını kırarak şahıstan kan örneği aldı. Ceset morga kaldırılarak kan sonuçları belirleninceye kadar karantinaya alındı.

Uğur ENÇ / Kocaeli

KARABÜK’TE DE PANİK YAŞANDI

Karabük’te ise Umre dönüşü öksürük şikayetiyle aile hekimine başvuran E.O ve İ.O. koronavirüs şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

NUMUNELER ANKARA’YA GÖNDERİLDİ

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

*Umreden dönen E.O ve İ.O çifti öksürük şikâyetiyle başvurdu. Tedbir amacıyla Bayır Mahalle´deki ek prefabrik binada gözlem altına alındılar.

*Numune sonuçları çıkana kadar takipleri sürecek. Genel durumları gayet iyi. Sadece öksürük şikâyetleri var. Yurt dışından dönen vatandaşlarımıza özellikle koronavirüs görülen yerlerden gelenlere dikkat edildiği için onları da o amaçla yatırdık.

*Numuneler Ankara’ya gönderildi. Sonuçları gelene kadar kontrol altında tutulacaklar.

“KONTROL ALTINA ALINMIŞLARDIR”

Konuyla ilgili bir yazılı açıklama da Karabük Valiliği´nden geldi. Açıklamada şöyle denildi;

*28 Şubat tarihinde umre ziyaretinden dönen ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün bugünkü kontrolleri esnasında öksürük şikâyeti olduğu tespit edilerek KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etmeleri sağlanan iki vatandaşımız, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Bayır Mahallede bulunan ek binada kontrol altına alınmışlardır.

*Hastalarımızdan alınan numuneler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Referans Laboratuvarı’na gönderilmiştir.

*Hastalarımızın genel durumları son derece iyi olup, kendilerinden alınan numune sonuçları temiz çıkana kadar takipleri sürecektir. DHA