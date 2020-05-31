Üniversite öğrencisi eniştesinin yakınları tarafından darp edilerek öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Ali Demirel (22), eniştesinin ablasını darp ettiğini öğrendi.

Bunun üzerine ablasının kayınpederi Hüseyin K.’nın Mehmet Akif Mahallesi'ndeki evine giden Demirel, eniştesinin yakınlarıyla tartışmaya başladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra kavgaya dönüşen olayda H.K. ve iki oğlu, Demirel'e demir çubukla saldırdı.

Kafasına ve göğsüne aldığı darbelerle yaralanan Demirel kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından H.K adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İ.K ve A.K tutuklandı.

AİLESİNİN GEÇİMİ İÇİN EĞİTİMİNE ARA VERMİŞ

Demirel'in babasının geçen yıl kanser hastalığından dolayı hayatını kaybettiği ve ailesinin geçimini sağlayabilmek için üniversite eğitimine ara verdiği öğrenildi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin de sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise “Siyasal Bilgiler Fakültemiz, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2. sınıf öğrencimiz Mehmet Ali Demirel'in vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendik. Kıymetli öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.