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Ünlü ailenin corona kâbusu sürüyor! İki hafta içinde üçüncü acı

Denizli'de tekstil piyasasının duayen isimlerinden Besalet Küçüker, geçen günlerde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. 82 yaşındaki Küçüker'in eşi  Nezahat Küçüker de bugün hayatını kaybetti. Ailede ilk önce damat Taştan Kardaşlar coronaya karşı savaşı kaybetmişti. 

13:26 -
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Ünlü ailenin corona kâbusu sürüyor! İki hafta içinde üçüncü acı

Denizli’nin ilk tekstil yatırımcılarından biri olan iş insanı Besalet Küçüker’in eşi Nezahat Küçüker de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Nezahat Küçüker’in ölümü ile aile corona virüsüne üçüncü kurbanını vermiş oldu. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi altında bulunan 80 yaşındaki Nezahat Küçüker’in bu sabah fenalaştığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÖNCE DAMATLARI VEFAT ETTİ

Ailede ilk olarak kızları Firdevs Kardaşlar’ın eşi eczacı Taştan Kardaşlar corona virüsü nedeniyle hayata veda etmişti. 72 yaşındaki Kardaşlar, 2 Nisan’da virüsle savaşı kaybetmişti. 14 Nisan’da ise bu kez 82 yaşındaki Besalet Küçüker corona ile verdiği mücadelede yenik düşmüştü.

DENİZLİ TEKSTİLİNİN ÖNCÜ AİLELERİNDEN

Vefat eden iş insanı Besalet Küçüker 1970’li yıllarda Denizli’de ilk tekstil yatırımı yapan isimlerden biriydi. Babadağlı iş insanı Küçüker Tekstil’i kurmuş ve bu sektörde  birçok firmaya örnek olurken Denizli’nin önemli girişimcilerinin de yetişmesini sağlamıştı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Besalet Küçüker’in yetiştirdiği isimlerden biriydi.

OĞULLARI DA RİSK ALTINDA

Küçüker Ailesi’nin diğer fertlerinin de coronaya karşı tedbirli oldukları izole bir yaşam sürdükleri öğrenildi. Besalet ve Nezahat Küçüker çiftinin oğulları Mustafa ve Nejat Küçüker ve ailenin diğer üyelerinin de risk altında olduğu ileri sürüldü.

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Son güncelleme: 13:33 18.04.2020
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