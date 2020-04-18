Ünlü ailenin corona kâbusu sürüyor! İki hafta içinde üçüncü acı

ÖNCE DAMATLARI VEFAT ETTİ
Ailede ilk olarak kızları Firdevs Kardaşlar’ın eşi eczacı Taştan Kardaşlar corona virüsü nedeniyle hayata veda etmişti. 72 yaşındaki Kardaşlar, 2 Nisan’da virüsle savaşı kaybetmişti. 14 Nisan’da ise bu kez 82 yaşındaki Besalet Küçüker corona ile verdiği mücadelede yenik düşmüştü.
DENİZLİ TEKSTİLİNİN ÖNCÜ AİLELERİNDEN
Vefat eden iş insanı Besalet Küçüker 1970’li yıllarda Denizli’de ilk tekstil yatırımı yapan isimlerden biriydi. Babadağlı iş insanı Küçüker Tekstil’i kurmuş ve bu sektörde birçok firmaya örnek olurken Denizli’nin önemli girişimcilerinin de yetişmesini sağlamıştı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de Besalet Küçüker’in yetiştirdiği isimlerden biriydi.
OĞULLARI DA RİSK ALTINDA
Küçüker Ailesi’nin diğer fertlerinin de coronaya karşı tedbirli oldukları izole bir yaşam sürdükleri öğrenildi. Besalet ve Nezahat Küçüker çiftinin oğulları Mustafa ve Nejat Küçüker ve ailenin diğer üyelerinin de risk altında olduğu ileri sürüldü.