Ünlü çiftin öldürülen oğulları ‘düştüğü için’ hastaneye kaldırılmış

Ünlü şarapları ithal eden bir firmanın sahibi olan Figen Mays ile Randolp W. Mays çiftinin iki oğlu arasında kavga çıktığı iddia edilmiş, yaşanan kavganın ardından darp edilen Emre Tyler Mays, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü.

Emre Tyler Mays sedyeyle indirildiği sırada Akın K. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Katil zanlısı Akın K., poliste verdiği ifadeside, Emre Tyler Mays'i “husumetli oldukları kişilere benzettiği için yanlışlıkla öldürdüğünü” söyledi. Akın K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

“ERKEK ŞİDDETİNE SON VERECEK BİR ŞEY YAPMAK LAZIM”

Emre Mays'in cenaze töreni Yeniköy Yeni Camii'de yapıldı.

Cenaze törenin ardından gazetecilere konuşan anne Figen Mays, “Erkeklerin şiddetine son verecek bir şey yapmak lazım. Hayatınızda hiç bir kadının saldırdığını duydunuz mu? Nedir bu erkek şiddeti? Biz anaların canları yanıyor” diye konuştu.

“KAVGA YALAN, DÜŞTÜ BURNU KIRILDI”

Gazetecilerin “iki oğlunuz neden kavga etti?” sorusuna ise Anne Mays, “Böyle bir şey yok. Oğlum düştü. Burnu kırıldı. Ambulans çağırdık. Ambulans, sigortamız var dediğimiz halde bizi o hastaneye götürdü. Daha sedyeden inmeye fırsat olmadan bir saldırgan geldi. Oğluma saldırdı. Herhalde bu deli dedim. Polislerin hepsi kaçtı. Bütün polislerden şikayetçiyim” İfadelerini kullandı.

“CANİLİK BU”

Ağabey Sinan Mays de cenaze töreni boyunca bir dakika bile kardeşinin tabutu başından ayrılmazken, sürekli “Canilik bu” demesi dikkat çekti.

Gazetecilerin “Kardeşinizle neden kavga ettiniz?” diye sorduğu ağabey Sinan Mays, “Tartışma olmadı ki, hastane önünde uyuşturucu zanlısı bir genç kardeşimi başkasına benzetip bıçakladı” dedi.

Öte yandan gazetecilerin cenaze töreninden görüntü almasını istemeyen aile üyelerinin güçlükle ayakta durdukları ve tabutun başından bir an bile ayrılmadıkları gözlendi.