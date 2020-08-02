Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ünlü tatil yerinde sahiller tıklım tıklım doldu! Yüzecek yer kalmayınca…

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Turistik mahalleye giriş ve çıkışlar tıkanırken sahiller tıklım tıklım doldu ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. Sahilde yüzecek yer bulamayanlar ise Kadın Azmağı deresini tıka basa doldurdu.

23:21 -
Haberler Gündem

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka’da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

YÜZECEK YER KALMAYINCA…

İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli’den günübirlik tatil için araçları ile Akyaka’ya gelenler karada ve denizde kalabalık oluşturdu. Sahilde yüzecek yer bulamayanlar ise Kadın Azmağı deresini tıka basa doldurdu. Dünyaca ünlü Akyaka halk plajında tatilcilerin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak güneşlenmesi dikkat çekti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tatilcilerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken Sakar Geçidi ile Ula Kızılağaç yolunda uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti. DHA

FOTO: DHA

aydın Bayram tatili Denizli istanbul izmir Kadın kurban Muğla tatil
Son güncelleme: 23:24 02.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more