Ünlü tatil yerinde sahiller tıklım tıklım doldu! Yüzecek yer kalmayınca…

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının haziran ayında ‘Sakin Şehir’ ilan edilen Akyaka’da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.

YÜZECEK YER KALMAYINCA…

İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli’den günübirlik tatil için araçları ile Akyaka’ya gelenler karada ve denizde kalabalık oluşturdu. Sahilde yüzecek yer bulamayanlar ise Kadın Azmağı deresini tıka basa doldurdu. Dünyaca ünlü Akyaka halk plajında tatilcilerin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak güneşlenmesi dikkat çekti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Tatilcilerin bir kısmı dönüş yolculuğuna başlarken Sakar Geçidi ile Ula Kızılağaç yolunda uzun kuyruklar oluşması dikkat çekti. DHA