Ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanmasında yeni gelişme!

Beşiktaş, Levent Mahallesi’nde bulunan, ünlü isimlerin de müşterisi olduğu güzellik merkezi önüne dün akşam saat 21.00 sıralarında gelen bir kişi, tabancayla 3 el ateş ederek otomobille kaçtı. Güzellik uzmanı olarak tanınan Özge Özel’in işlettiği güzellik merkezini kurşunlayan şüpheli kaçarken, durum polis ekiplerine bildirildi.

Yaşanan olay üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin işletme sahibinin eski erkek arkadaşı Fatih S. olduğunu belirledi.

14 SUÇ KAYDI VAR!

Fatih S.’nin yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Pendik’te bir adreste gözaltına aldı. Şüphelinin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.