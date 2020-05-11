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Ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanmasında yeni gelişme!

İstanbul Etiler'de ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Güzellik merkezini işleten Özge Özel'in eski sevgilisi olduğu öne sürülen şüphelinin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Habip ATAM
14:05 -
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Ünlülerin gittiği güzellik merkezinin kurşunlanmasında yeni gelişme!

Beşiktaş, Levent Mahallesi’nde bulunan, ünlü isimlerin de müşterisi olduğu güzellik merkezi önüne dün akşam saat 21.00 sıralarında gelen bir kişi, tabancayla 3 el ateş ederek otomobille kaçtı. Güzellik uzmanı olarak tanınan Özge Özel’in işlettiği güzellik merkezini kurşunlayan şüpheli kaçarken, durum polis ekiplerine bildirildi.

Yaşanan olay üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin işletme sahibinin eski erkek arkadaşı Fatih S. olduğunu belirledi.

14 SUÇ KAYDI VAR!

Fatih S.’nin yakalanması için harekete geçen ekipler, şüpheliyi Pendik’te bir adreste gözaltına aldı. Şüphelinin 14 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Beşiktaş Emniyet Etiler istanbul Özge Özel Polis
Son güncelleme: 14:16 11.05.2020
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