Urla kayyumu görevden alındı

İzmir'in Urla İlçesi Kaymakamı ve belediye kayyumu Önder Can görevinden alındı. Can, 2017 yılında Van Vali Yardımcılığı görevindeyken Urla Kaymakamlığı'na atanmıştı. 2019'da CHP'den Urla Belediye Başkanı seçilen Burak Oğuz'un FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından Can belediye başkanlığına kayyum olarak atanmıştı. Can'ın yerine Antalya'nın Kemer İlçesi Kaymakamı Murtaza Dayanç görevlendirildi.

ORMANI SATAN ÇETE ÇÖKERTİLMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Urla'daki arazi yolsuzlukları üzerine Can'ı görevden aldığı iddia edildi. Geçen hafta İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Urla'da Hazine'ye ait orman arazilerinin kanuna aykırı olarak satıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirmişti.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma iddiaları soruşturması doğrultusunda 24 Aralık 2020 günü düzenlenen operasyonda, 6'sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden B.E. tutuksuz yargılanmak üzere, G.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, M.K, N.A, M.Ç, M.Ö, M.Y, D.G ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ÖNDER CAN 3 MİLYON LİRALIK ARAZİ Mİ ALDI

Twitter'da 521 bin takipçisi olan gazeteci Oktay Yaşar, iki gün önce “Sayın kaymakamım; memur maaşıyla piyasa değeri 3 milyon TL olan bir araziyi satın aldığınız doğru mudur?” diye sormuştu. Önder Can bu soruyu cevapsız bırakmıştı.