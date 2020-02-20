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Uygulamaya takıldı… Kapalıçarşı’da kıskıvrak

İstanbul Mali Polisinin 2 yıl önce operasyon düzenlediği "Adnan Oktar Örgütü" soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli Abdülkadir Erhan K., Kapalıçarşı'da polis uygulamasında gözaltına alındı.

Habip ATAM
14:15 -
Haberler Gündem
Uygulamaya takıldı… Kapalıçarşı’da kıskıvrak

“Adnan Oktar Örgütü” soruşturması kapsamında  aranan firari şüpheli Abdülkadir Erhan K. polis uygulamasına takıldı.

Hakkında arama kararı bulunan Abdülkadir Erhan K., Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Mali Polisine teslim edilen şüphelinin “Örgüte maddi destek sağlamak” “Silahlı örgüte üye olmak” ve “Örgütün cinsel sömürü düzeni olan turnike sisteminin bir elemanı olduğu” iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Erhan K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

istanbul operasyon Polis
Son güncelleme: 14:19 20.02.2020
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