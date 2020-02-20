Uygulamaya takıldı… Kapalıçarşı’da kıskıvrak

“Adnan Oktar Örgütü” soruşturması kapsamında aranan firari şüpheli Abdülkadir Erhan K. polis uygulamasına takıldı.

Hakkında arama kararı bulunan Abdülkadir Erhan K., Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

İstanbul Mali Polisine teslim edilen şüphelinin “Örgüte maddi destek sağlamak” “Silahlı örgüte üye olmak” ve “Örgütün cinsel sömürü düzeni olan turnike sisteminin bir elemanı olduğu” iddiasıyla ifadesinin alındığı öğrenildi.

Erhan K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.