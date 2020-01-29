Uyuşturucudan tutuklandı; serbest kaldı, zehir imalathanesi kurdu

Bazı şüphelilerin okul önlerinde uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine operasyon başlatan İstanbul Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 ay önce başlatılan çalışmalarda bazı şüphelileri tespit etti. Araştırmalar derinleştirilince, şüphelilerin Büyükçekmece’de bir börek imalathanesinde uyuşturucu ürettiği anlaşıldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Polis ekipleri operasyon kararı alırken, şüphelilerin bir araca uyuşturucu yüklediği belirlendi. Eş zamanlı gerçekleşen baskında, şüphelilerden biri uyuşturucu yüklü araçla polisten kaçmaya çalıştı. Polis ve şüpheliler arasında Avcılar’a kadar devam eden kovalamaca yaşandı. “Dur” ihtarlarına aldırış etmeyen şüpheli, E-5 Denizköşkler mevkiinde gözaltına alındı.

HAP VE KİMYASAL MADDE

Şüphelinin yakalanmasıyla imalathaneye giren ekipler, 164 bin 200 Ecstasy, 11 kilogram MDMA adı verilen kimyasal madde, hap basımına hazır 83 kilo 500 gram uyuşturucu, 135 kilo ecstasy hammaddesi, 1 basım makinesi, 10 hap basım mili ve farklı makineler ele geçirildi.

ÜÇ YILDA İKİNCİ İMALATHANE

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, şüphelilerden “Kimyager” lakaplı zehir taciri M.Ç.’nin 2017 yılı Ağustos ayında da benzer bir suçtan gözaltına alındığı ortaya çıktı. O dönem tutuklanan şüphelinin cezaevinden çıktıktan sonra ikinci kez uyuşturucu imalathanesinde yakalandığı öğrenildi. Esenyurt’ta 2017’de düzenlenen o operasyonda 5 milyon hap üretilecek kimyasal madde ve çok sayıda makine ele geçirilmişti.