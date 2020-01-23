Üzerinde 20 lira yazıyor ama o 2 bin 500 katını istiyor

Tokat’ta 30 yıldır aktarlık yapan Serdar Türk’ün eline, 2005 yılında Türk Lirası’ndan altı sıfır atılmasının ardından piyasaya sürülen 20 Yeni Türk Lirası geçti.

Evli ve iki çocuk babası olan Türk, dükkânından alışveriş yapan bir müşterisinden 20 YTL aldı. Parada baskı hatası olduğunu fark eden Türk, müşterisinden parayı değiştirmesini istedi.

Ancak müşteriden “Parayı siz bankadan değiştirebilirsiniz” yanıtını alan Serdar Türk, ikna oldu ve hatalı basılan banknotu kabul etti.

Banknotun bir kısmının baskı sırasında katlanması sonucu hatalı kesildiği anlaşılınca, Tokatlı esnaf parayı değiştirmek yerine saklamaya karar verdi.

DHA’ya konuşan Türk, para koleksiyoncusu olmadığını belirterek, “İlgisini çeken olursa, 50 bin lira karşılığında verebilirim” dedi. Türk, 15 yıldır sakladığı paranın, dükkânına gelen müşterilerin de ilgisini çektiğini söyledi.