Vahşet! Öğretim üyesi kadını diri diri yakarak öldürdü

İstanbul’da vahşet! Olay saat 12.30 sıralarında Maltepe’de meydana geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Aylin Sözer’den haber alamayan kardeşleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede Sözer’in yaşadığı eve gelen ekipleri içeride birinin olduğunu fark etti.

Ekipler kapıyı çaldı fakat kimse açmadı. Polislerin geldiğini gören şüpheli Kemal Delbe kapı önüne yığınak yaptı. Ardından ekipler tarafından çağrılan çilingir kapıyı açtı. Dairede yangın çıktığını gören polisler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İçeri giren polisler Kemal Delbe’yi ve yerde yatan Aylin Sözer’i gördü.

ÜZERİNDEN ALTIN KOLYE ÇIKTI

Delbe kendisini gözaltına almak isteyen polislere saldırdı ve üzerlerine yanıcı sıvı dökmek istedi. Çıkan arbedede bir polis memuru elinden yaralandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında üzerinde Sözer’e ait altın kolye ve yanıcı sıvı bulundu. Polislerin bazıları dumandan etkilenirken şüpheli Delbe gözaltına alındı.

BOĞAZINI KESTİKTEN SONRA YAKTI

Kemal Delbe’nin, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Aylin Sözer’den borç para istediği ve dün akşam saatlerinde Sözen’in evine geldiği öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde ise şüpheli, önce Aylin Sözen’in boğazını kesti ardından üzerine yanıcı madde döktükten sonra ateşe verdi. Aylin Sözer feci şekilde hayatını kaybetti. (İHA-DHA)

