Vali açıkladı: Uzun bir aradan sonra yeniden vaka görüldü!

Twitter hesabından açıklama yapan Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

* İlimizde uzun bir aradan sonra dışardan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü.

* İl dışından bayram için gelenler; lütfen 14 gün evden çıkmayalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım ve il olarak yakaladığımız başarıyı gölgelemeyelim.

* Şehrimizi bir daha böyle sessiz bırakmayalım.

14 GÜN KARANTİNA ZORUNLULUĞU DEVAM EDİYOR

Elazığ’da vakanın görüldüğü apartmanın valilik talimatıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Öte yandan Elazığ İl Pandemi Kurulu tarafından, kente şehir dışından gelen her kişinin 14 gün karantinada kalma zorunluluğunun devam ettiği bildirildi.