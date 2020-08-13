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Vali duyurdu: 65 yaş üstüne yeni yasaklar

Gaziantep'te artan corona vakaları üzerine valilik bir dizi yeni tedbir aldı. 65 yaş üzerine düğünlere gitmek yasaklanırken toplu taşıma kullanma ve pazara gitme saatlerine de sınırlama getirildi. Alınan kararları Vali Davut Gül sosyal medya hesabından duyurdu. 

09:59 -
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Vali duyurdu: 65 yaş üstüne yeni yasaklar

Corona virüs vaka sayısının artış gösterdiği Gaziantep’te yeni yasak kararları alındı. Vali Davut Gül, alınan kararları sosyal medya hesabından açıkladı.
Evlenen çiftin birinci derece yakınları hariç 65 yaş üstü yaşlıların düğünlere gitmesinin yasaklandığını belirten Vali Davut Gül, şunları kaydetti:

* 65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep’te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.

* Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00’den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır. (İHA)

anne baba Corona dizi Gaziantep Gül sosyal medya
Son güncelleme: 10:04 13.08.2020
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