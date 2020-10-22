Vali Işık: Salgının tekrar artışa geçebileceği endişesi taşıyoruz

Karaman'da merkez mahalle ve merkeze bağlı köy muhtarlarının katılımıyla muhtarlar toplantısı ve sonrasında muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Piri Reis Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, şunları söyledi:

“Pandemi süreci hepimizi çok meşgul ediyor, ben öncelikle sizlere yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Köylerinizde izolasyonda olması gereken kişileri kısa sürede ilgili birimlere bildirerek böylece hastalığın yayılmasını önlemede bizlere yardımcı oluyorsunuz.”

“ENDİŞELİYİZ” AÇIKLAMASI

Konuşmasının devamında son zamanlarda salgının yayılma hızının arttığına değinen Vali Işık, “Dünya genelinde büyük bir artış var, biz bu artışın yavaş yavaş ülkemize ve ilimize doğru yayılacağı endişesindeyiz. Her ne kadar vakaların azaldığı gözükse de yapmış olduğumuz değerlendirmelerde salgının ilerde tekrar artışa geçebileceği endişesi taşıyoruz” dedi.

“HEP BİRLİKTE MÜCADELE YÜRÜTÜLECEK”

Işık, toplantıda eğitimin önemine vurgu yaparak eğitimin hayatın olmazsa olmaz bir parçası olduğunu bu nedenle okullardaki eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam edebilmesi için mücadelenin hep birlikte yürütüleceğini ifade etti.

TÜRKİYE'DE SON DURUM Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 21 Ekim tablosuna göre son 24 saatte 2 bin 13 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 353 bin 426'ya çıktı. 68 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 513'e yükseldi.