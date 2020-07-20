Valilik duyurdu: 102 ev karantinaya alındı!

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda COVID-19 pozitif tespit edildiğinden COVID-19 pozitif hastanın evden ayrılışından 14 gün sonrasına kadar Birecik İlçemizde dokuz (9), Bozova İlçemizde üç (3), Ceylanpınar İlçemizde iki (2), Eyyübiye İlçemizde on dokuz (19), Haliliye İlçemizde on bir (11), Hilvan İlçemizde bir (1), Karaköprü İlçemizde kırk altı (46), Siverek İlçemizde bir (1), Suruç İlçemizde beş (5) ve Viranşehir İlçemizde beş (5) farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına,

* Karantina tedbiri uygulanan, geçen süre zarfında yeni pozitif vaka tespit edilmeyen ya da son vaka tespitinden sonra 14 gün geçmesi ve yeni vaka çıkmaması durumunda 19.07.2020 tarihi itibariyle Akçakale İlçemizde bir (1), Birecik İlçemizde iki (2), Bozova İlçemizde bir (1), Ceylanpınar İlçemizde yedi (7), Eyyübiye İlçemizde üç (3), Haliliye İlçemizde yirmi iki (22), Harran İlçemizde bir (1), Hilvan İlçemizde üç (3), Karaköprü İlçemizde yirmi bir (21), Suruç İlçemizde bir (1) ve Viranşehir İlçemizde on altı farklı adreste karantina tedbirinin sonlandırılmasına, karar verilmiştir.

BAKAN KOCA DA UYARMIŞTI

Güncel corona virüsü verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa” demişti.