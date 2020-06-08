Valilik duyurdu: Kan stokları bitti

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezinde kan stoklarının tükendiği, bölgedeki 94 hastanede kan ihtiyacının karşılanamadığı duyuruldu.

“KAN STOKLARI İLK DEFA BİTMİŞTİR”

Valilik açıklamasında, “Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi, kan bağışı ekipleri ile bölgemizdeki 94 hastanenin kan ihtiyacını karşılamaktadır. COVİD-19 salgını nedeniyle kritik günler yaşadığımız şu süreçte kan bağışlarında yaşanan ciddi azalmalar nedeniyle kan stokları ilk defa bitmiştir. Hastanelerde tedavi gören talesemi, lösemi, kanser vb. hastalarımızın düzenli olarak kan ihtiyaçları devam etmekte olup maalesef kan ihtiyaçları karşılanamamaktadır” denildi.

Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünden yapılan kısa duyuruda da kan bağışlarının azaldığı, kan stok seviyesinin kritik sınırlara indiğine yer verildi. Toplu kan bağışında bulunmak isteyen fabrika, iş yeri kuruluşlar ile kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların Kızılay Kan Merkezleriyle iletişim kurması istendi.