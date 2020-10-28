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Valilik duyurdu: Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı ile Atatürk posterlerinin yola serilmesi ve üzerinden araç geçmesiyle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Güncellenme: 07:22, 28/10/2020
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Valilik duyurdu: Türk bayrağının yola serilmesine soruşturma

Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk’ün posterlerinin de bulunduğu Türk Bayrağı’nın İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.

Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan görüntülere vatandaşlardan tepki içerikli yorumlar yapıldı. Olayda kurusu bulunan kişilerin tespit edilmesi amacıyla adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. (DHA)

Atatürk İstiklal Caddesi Manisa sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:07:12,
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