Van’da ikinci gizli taziye olayında sayı artıyor… 3 mahalle karantinaya alındı

Van'ın Edremit ilçesinde kurulan gizli taziye çadırından dolayı Tuşba ilçesindeki 3 mahalle karantinaya alındı. Van’ın Edremit ilçesine bağlı Emin Paşa Mahallesi’ndeki taziyeye katılan 35 kişide corona virüsü tespit edildi.

35 kişiden 5’i Tuşba ilçesine bağlı Gendelova, 5’i Kozluca ve 1’i de Yalnızağaç mahallelerine gitti. Sağlık ekiplerince yapılan test sonuçları pozitif çıkan 11 kişi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

KARAR ALINDI

Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa başkanlığında toplanan Umumi Hıfzıssıha Kurulu’nca, 3 mahalle 25 Mayıs tarihi itibariyle karantinaya alındı.

Böylece kentte karantinaya alınan yerleşim yerlerinin sayısı 16’ya yükselirken, toplam vaka sayısı ise 478 oldu. Kentte şuan 18 bin kişinin tedbir amaçlı karantina süreci ise devam ediyor. ,

İLK TAZİYE OLAYI

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde gizli bir taziye düzenlenmişti. İlçede taziye ile bağlantılı vaka sayısı ise 128'e çıkmış ve bir kişi yaşamını yitirmişti. (DHA)