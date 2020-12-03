Bu görüntüler çok konuşulmuştu… Valilikten açıklama geldi

Van Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Sosyal medya üzerinden ‘Van'da uyuşturucu madde kullanımı gençleri zehirlemeye devam ediyor’ başlıklı video paylaşılmıştır.

* Sosyal medya üzerinden paylaşılan videodaki S.Ö. isimli kadın şahıs, 2 Aralık 2020 günü 2 Nisan Şehit Nihat Akbaş Polis Merkezi Amirliği’ne müracaat ederek, sosyal medya üzerinden yayınlanan görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirtmiştir.

* S.Ö. 1 Aralık 2020 günü saat 01.00 sıralarında alkollü olduğunu, alkolün etkisiyle kendisini yola attığını, akabinde taksiye binerek konakladığı otele gittiğini ifade etmiştir.

* Bu zamana kadar kesinlikle uyuşturucu ve uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığını, kendisinden habersiz görüntülerini çeken, paylaşan ve sosyal medya üzerinden kötü yorumlarda bulunan şahıs ve şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiştir.

* Olayla ilgili ‘Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi’ suçundan tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.