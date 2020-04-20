Veterinerlerden ‘Sağlık Yasasına’ tepki: Bizi yok saydılar!

Sağlık çalışanlarına şiddet gün geçtikçe artarken, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ‘Sağlıkta Şiddet Yasası' düzenlemesi 290 milletvekilinin kabul oyuyla yasalaştı. Yeni yasayla birlikte sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 oranında arttırıldı. Buna göre, şiddet uygulayanlara hapis cezası verilecek, cezalar ertelenmeyecek. Sağlıkta şiddet yasasında veteriner hekimlerine yer verilmemesi veterinerleri isyan ettirdi.

“YASA KAPSAMINA ALINMALIDIR”

Bodrum'da 32 yıldır veteriner hekimlik yapan Ahmet Kurt, veteriner hekimlerin sağlık çalışanlarından hiçbir farkı olmadığını belirterek, “Veteriner hekimlerin konuları hayvanlar gibi gözükse de, onlara sağlık hizmeti vermek ya da refahı için çalışıyor gibi gözükseler de hizmetleri bunlardan ibaret değildir. Doğrudan insan ile iletişimi gerektiren bir hizmettir. Halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı, hayvansal ürünlerin güvenilirliği için de hizmet vermektedirler. Salgın hastalıklar ile de mücadele edecek bilgi birikimine de sahip bir meslek dalıdır. Kısaca sağlık çalışanıdır. Kamu yararına olduğu kadar halk sağlığına yönelik yürüttükleri görevler ve koşullardan dolayı şiddete uğramaları daha yüksek bir olasılıktır. Yasa kapsamına alınmalıdır” dedi.

BİZLER DE “HİPOKRAT YEMİNİ” GİBİ MESLEĞİMİZE BİR ANT İLE BAŞLIYORUZ

Veteriner Erkan Sözbilen (39) kendilerinin diğer meslektaşlarından farkı olmadığı, 16 yıldır veteriner hekimlik yaptığını belirterek, tepkisini şöyle dile getirdi; “Bizler de değerli beşeri hekimlerin ‘Hipokrat Yemini’ gibi mesleğimize bir ant ile başlıyoruz. Ve bu andımız ‘Yaşamımı insanlık yoluna adayacağıma’ diye başlar; ‘hayvan ve insan sağlığına çağdaş anlamda hizmet sunmayı ilke edineceğime’ diye devam eder; ‘İnsanlığın değerleri, bilimin gerçeği ve mesleğimin onuru önünde şeref sözü verir, ant içerim’ diye biter. Bu koşullarda önceliğinin insan sağlığı olduğu bilinen ve kabul edilen mesleğimizin, sağlıkta şiddet yasasına dahil edilmemesi doğru olmayacaktır. İnsanlık şu an mutasyon geçirmiş bir corona virüsü ile 4-5 aydır uğraşırken, Veteriner Hekim hocalarımız ve meslektaşlarım yaklaşık 30 senedir kedilerde gözlenen, yine mutasyon geçirebilen bir corona virüsü olan FCOV ile uğraşmaktadır . Bu yasa kapsamında, Covid-19 için bilgi ve tecrübelerinden faydalanılan değerli akademisyen ve meslektaşlarım da kapsam dışına itilmektedir”

“VETERİNER HEKİMLER YASADA UNUTULMAMALIYDI”

Sağlıkta şiddet yasasına veteriner hekimlerin de dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu ise; “Öncelikle Bodrum Hayvan Hakları Derneği olarak şiddeti hiç bir şekilde onaylamıyoruz.Veteriner hekimler, tıpkı insan sağlığı ile uğraşan doktorlar gibi can ile uğraşmakta, onları sağlıklarına kavuşturmak için aldıkları eğitim ve edindikleri deneyimler doğrultusunda ellerinden geleni yapmaktadırlar.Veteriner hekimden memnun olmayanlar, hekim değiştirebilirler, ilgili mercilere şikayette bulunabilirler ancak şiddet uygulayamazlar. Sağlıkta şiddet yasasına onlar da dahil edilmeliydi. Unutulmuş olduklarını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÜPESİ OLMAYAN SIĞIRA SEVK RAPORU VERMEDİĞİ İÇİN DARP EDİLEN VETERİNER VAR”

Bir çok veteriner hekimin şiddete maruz kaldığını belirten Muğla Veterinerler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Alpözen tepkisini şu sözlerle dile getirdi; “Sağlıkta şiddet yasasına biz veteriner hekimler dahil edilmedik. Oysa şiddete uğrayan o kadar çok meslektaşımız var ki. Küpesi olmayan sığıra sevk raporu vermediği için celep tarafından darp edilen, gıda değeri taşımadığı için kesimine izin vermediği sığır yüzünden kasap tarafından darp edilen, klinikte her türlü müdahaleye rağmen kurtarılamayan kedi veya köpek yüzünden “sözde” hayvan severler tarafından saldırıya uğrayan o kadar çok veteriner hekim var ki !.. Bugün 250'den fazla zoonoz hastalıkla mücadele eden, bu hastalıklardan insanları koruyan veteriner hekimler nasıl sağlık sınıfına dahil edilmez anlamıyoruz”

“BİZİ YOK SAYMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEKTİR”

Tarihte birçok veteriner hekimin önemli başarılara imza attığını vurgulayan Alpözen, sözlerini şöyle tamamladı; “1924 yılında kadınlarda gebeliği önleme amacıyla kullanılan thalidomide etken maddeli ilacın çocuklarda beyin gelişimini ve noksan uzuvla doğmasına sebep olduğunu bulan ve sağlık bakanlığına bunu anlatarak ülkemize girişini önleyen ve bir kuşağın yitip gitmesini önleyen Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün veteriner hekimdi. 1906 yılında Dr. Albert Calmette ile birlikte tüberküloz aşısını geliştiren bilim insanı Camille Guerin veteriner hekimdi. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi FAZ -1 aşısını tamamlayan Prof. Dr. Aykut Öz Darendeli veteriner hekimdi.Ve bu günlerde tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan pandeminin sebebi COVID 19 virüsü. Bulunmasını tüm dünyanın dört gözle beklediği Corona aşısının ilk aşaması olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılmasını başaran iki bilim insanı; Prof. Dr. Aykut Özkul ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Veteriner hekimdir. Bugün eğer bir kuşak özürlü doğmadıysa, tüberküloz nedeniyle hayatlarının baharında ölmüyorsa, kırım Kongo kanamalı ateşi gibi zoonoz bir hastalıktan ve çok yakın bir gelecekte COVID 19' dan kurtuluyorsa bu birçok bilim insanının yanında veteriner hekimlerin de sayesinde olacaktır. Bizi yok saymaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Unutulmamalıdır ki; Beşeri hekimlik insanı, veteriner hekimlik insanlığı tedavi eder”