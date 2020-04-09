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WhatsApp’ta yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etmiş!

Aydın'da yaşayan Moldova uyruklu trans birey Eduard Grosu, 3 gün önce evinin banyosunda boğazı kesik bir şekilde tavana asılı halde bulundu. Grosu'nun, kısa süre önce WhatsApp'taki durum bölümünde, ''Beni öldüren A.O'' yazılı kanlı bir fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı.

14:14 -
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WhatsApp’ta yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etmiş!

23 yaşındaki trans birey Eduard Grosu’nun Dumlupınar Mahallesi’nde yaşadığı apartman dairesinden gelen kötü kokular üzerine polise haber verildi. 6 Nisan akşamı adrese gelen polis, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Grosu’yu, tavana asılı halde buldu. Öldüğü belirlenen trans bireyin boğazında kesik olduğu saptandı.

EN SON BAĞIRARAK TELEFONDA KONUŞTU

Cesedin 2 haftalık olduğu belirlenirken, komşuları, Grosu’nun en son 2 hafta önce telefonda yüksek sesle ağlayarak biriyle konuştuğunu duyduklarını, daha sonra kendisini görmediklerini söyledi.

WHATSAPP DURUMUNDA PAYLAŞMIŞ

Şüpheler üzerine polis, Grosu’nun sosyal medya hesapları ile cep telefonunu incelemeye aldı. Grosu’nun ölmeden kısa süre önce boğazında kesik bulunan kanlı fotoğrafını üzerine ‘Beni A.O. öldürdü’, yazarak telefonundaki WhatsApp’ın durum kısmında paylaştığı ortaya çıktı. Arkadaşlarına ‘intihar edeceğini’ söylediği öğrenilen trans bireyin ölümüyle ilgili polis A.O.’yu yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

(FOTO: DHA)

 

 

aydın Haber intihar Moldova Polis sosyal medya WhatsApp
Son güncelleme: 14:35 09.04.2020
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