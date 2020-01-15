Wikipedia nedir? Mahkemeden ‘Wikipedia açılsın’ kararı!

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia´nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının ardından Ankara 1´nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye’de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia´nın açılmasına yönelik karar aldı. Mahkeme, kararı, uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderdi.

WİKİPEDİA NEDİR?

Wikipedia, kullanıcıları tarafından ortaklaşa olarak birçok dilde hazırlanan, özgür, bağımsız, ücretsiz, reklamsız, kâr amacı gütmeyen bir internet ansiklopedisidir. MediaWiki yazılımı kullanılarak hazırlanmaktadır. Sürekli eklemeler ve değişiklikler yapıldığı için hiçbir zaman tamamlanmayacağı varsayılmaktadır.

DHA