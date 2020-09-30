Yağışlara rağmen Karadeniz’de baraj doluluk oranları düşüyor!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, şehir genelinde su kaynaklarında ciddi bir azalma meydana geldiğini belirtti. Uzmanlar ise 1 dakikalık tasarrufun bile önemli etkisi olduğunu açıkladı. Türkiye barajlarının doluluk oranlarındaki büyük düşüş dikkat çekiyor. Uzmanlar 3 büyük ilin de baraj doluluklarının düşüş kaydettiğini belirtilerek su sarfiyatı konusunda uyarılarda bulundu ve duşta geçirilen sürenin 1 dakika kısaltılmasının 9 litre tasarruf sağladığını açıkladı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, son aylarda yağışların bir hayli azalması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve pandemi süreci nedeniyle günlük su tüketiminde artış olduğuna dikkat çekerek, suyun tasarruflu kullanılmasını istedi.

SALGINLA BERABER SU İHTİYACI ARTTI

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle suya ihtiyacın daha da arttığının altını çizen Başkan Murat Zorluoğlu, “Bir yandan virüsle savaşırken diğer taraftan da ciddi bir kuraklık ile mücadele ediyoruz. Trabzon genelindeki su kaynaklarımızda ciddi bir azalma yaşanıyor. Şehrimizde hem yağışlı gün sayısında hem de aylık yağış ortalamasında yüzde 20 seviyelerinde düşüş görüldü. Geçen yılın aynı ayına göre Ağustos-Eylül ayları yağış ortalaması yaklaşık olarak yüzde 40 azalış gösterdi” dedi.

İLERLEYEN AYLARDA YAĞIŞ EKSİKLİĞİ BEKLENİYOR

Bu yıl Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında çok ciddi bir yağış eksikliği beklendiğini belirten Başkan Zorluoğlu, “Bir yıldaki toplam yağışın yüzde 40'nı bu aylarda almamız gerekirken yağan yağışın yüzde 15-20 civarında olması bekleniyor. Trabzon'da 1 Eylül'de tesislerimizde 205.868 m elde edilmişken 28 Eylül'de ise 188.873 m su sağlandı. Bir ay içerisinde dahi ciddi anlamda bir eksilme yaşanıyor. Pandemi dolayısıyla vatandaşlarımızın su kullanımı 6 aylık süreçte ortalama yüzde 20 seviyelerinde artması, yaz ayının gelmesiyle ciddi nüfus yoğunluğunun yaşanması ve bilinçsiz tarımsal sulamanın etkisiyle sürekli su temininde bazı sıkıntılar yaşanmaktadır” diye konuştu.

UZMANLAR AÇIKLADI: 3 BÜYÜK İLDE DOLULUK ORANI AZALIYOR

Türkiye’nin 3 büyük ilindeki baraj doluluk oranları azalmaya devam ediyor. 28 Eylül tarihli İSKİ verilerine göre, baraj dolulukları İstanbul’da son 5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 37,93’e inerken, geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 49,73’tü. Ankara’da ASKİ’nin 28 Eylül verilerine göre, baraj doluluk oranları yüzde 27,75 olarak gerçekleşti. İzmir’de ise İZSU’nun 28 Eylül verilerine göre, şehrin büyük bölümüne su sağlayan Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı geçen yıl yüzde 69,3’ken bu yıl yüzde 41,65’e geriledi. Salgın döneminde evde kalan insan sayısının ve hijyen farkındalığının arttığını, bunun da su tüketiminin artmasına yol açtığına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, azalan yağış miktarıyla birlikte barajların doluluk oranlarının düştüğünü ifade etti.

HER SANİYE SU SARFİYATINA ETKİ EDİYOR

Doç. Dr. Nurdan Yıldırım, özellikle salgının sürdüğü bu dönemde su sıkıntısı yaşamamak için vatandaşların suyu tasarruflu ve verimli kullanmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Nurdan Yıldırım, muslukların fazladan açık kaldığı her saniye ve ihtiyaç fazlası tüketimin barajlardaki su seviyesinin biraz daha düşmesine yol açtığını belirterek, su tasarrufu noktasında önerilerde bulundu.

“DUŞ ALMA SÜRESİ 1 DAKİKA KISALIRSA 9 LİTRE TASARRUF SAĞLAR”

Yıldırım’ın açıklamasına göre “Banyo ve tuvalette tüketilen su miktarı evde tüketilen suyun yüzde 70’ini oluşturmakta. Küvette yıkanmak yerine duş almalıyız. Banyo yapmak yerine duş almak yüzde 30’a yakın enerji tasarrufu demektir. Duş alarak 40-60 litre su tüketirken banyo yaparak 120-150 litre su harcarız. Duş alma sürenizi 1 dakika kısalttığınız takdirde 9 litre su tasarrufu sağlarız. Saniyede bir damla su sızdıran musluğumuzdan yılda 3 bin 500 litre su boşa akar. Benzer şekilde su sızdıran tuvalet rezervuarlarındaki bir kaçak, günde 700 litreye kadar suyun boşa akması demektir. Eğer böyle bir durum varsa hemen sorunu gidermeliyiz. Sifonu gereksiz yere çekmemeliyiz. Tuvalet rezervuarının su depolama kapasitesini düşürerek su tüketimini yüzde 20’ye kadar azaltabiliriz. Ellerimizi yıkarken, dişlerimizi fırçalarken, tıraş olurken ya da saçımızı şampuanlarken musluğu kapalı tutarak 15-35 litre suyu israf etmemiş oluruz. Ayarlanabilir su başlıklarıyla daha az enerji ve su tüketimi sağlayabiliriz. Bu başlıklar sayesinde dakikada 25-30 litre su yerine, 9-12 litre su tüketiriz. Böylece 5-6 dakikalık bir banyo esnasında 50-100 litre sıcak sudan tasarruf etmiş oluruz.” (İHA)